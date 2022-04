FOTOGALERÍA. Esta pandemia global ha causado una interrupción en todo el mundo. Ninguna industria o sector no se ha visto afectado. Somos humanidad. Somos una raza de humanos. Ya no estamos protegidos como una burbuja, y debemos comenzar a pensar como una comunidad mundial de humanidad. Si bien esto puede verse como desastroso, también existen enormes ventajas que han surgido. Algunas personas en nuestra sociedad tienen habilidades únicas para sacarnos de ella, y esas personas son emprendedores, según el portal entrepreneur.

Los emprendedores son menos del 5% de la población mundial. Son raros, pero son fundamentales para que la sociedad humana evolucione. Recuperándose de esta crisis, surgen líderes. Si bien la mayoría de las personas están en estado de shock, este es el momento en que los empresarios se ponen a trabajar.

Los emprendedores van a ser los que nos lleven a un nuevo nivel de prosperidad y abundancia, porque los emprendedores tienen cualidades específicas que el 95% del resto de la población mundial no tiene. Estas son las cinco principales cualidades empresariales que nos guiarán en el paradigma pospandemia:

1. Los emprendedores prosperan con el riesgo

La palabra “riesgo” asusta tanto a la mayoría de las personas, porque piensan que ser arriesgado es estúpido. Para las otras personas, parece que están locos. Pero los empresarios prosperan con el riesgo, porque saben que ahí es donde el desafío y los obstáculos se vuelven lo suficientemente importantes como para prestar atención. Lo más probable es que los empresarios hayan vivido toda su vida diciéndoles que son soñadores, poco realistas y que toman demasiados riesgos.Los empresarios también prosperan con el riesgo, porque es entonces cuando surgen sus ideas más extraordinarias. Ahí es donde encuentran la fuerza dentro de sí mismos para profundizar y encontrar algo dentro que nunca supieron que existía cuando estaban en un estado de mediocridad, para el emprendedor que ha construido toda su carrera asumiendo riesgos .

Los emprendedores son inmunes al riesgo y desarrollan este músculo con el tiempo, lo que los hace más fuertes. Y debido a que lo han estado haciendo durante tanto tiempo, en este nuevo mundo donde no hay seguridad y nada es igual, el emprendedor está cobrando vida. Aquí es donde encuentran la magia.

No hay viaje empresarial sin caos. Todo emprendedor ha pasado por un desastre y lo ha vivido. No tienes esa conciencia si has vivido una vida segura y protegida basada en jugar a lo pequeño. No tienes la experiencia de saber que no solo vas a sobrevivir, sino que lo que viene del otro lado del caos y la destrucción y que todo se aniquila es que vuelves a crecer más fuerte. Los empresarios tienen esa experiencia y conciencia, lo que da como resultado más sabiduría, un mayor sentido de sí mismos y la capacidad de jugar un juego más grande. Pueden tomar riesgos aún más significativos.

2. Los emprendedores se centran en las soluciones

Cuando el mundo ve problemas, los empresarios ven soluciones. Pueden crear los productos y lanzar los negocios que innovan nuestra sociedad. La pandemia ha traído consecuencias devastadoras para la persona promedio y ha desafiado la naturaleza misma de sus sistemas de creencias. Los empresarios ven esto como la oportunidad más fantástica para innovar, interrumpir y hacer evolucionar su industria. Cada avería es una oportunidad para construir algo más sustancial, más rápido, más ágil, más ajustado, más resistente, más flexible. Es su oportunidad de hacer una mejora para mejorar el modelo actual.

3. Los emprendedores quieren causar impacto

Ya sea algo con lo que nacimos o algo que aprendimos en el camino, los emprendedores están obsesionados con causar impacto. Desde cómo planifican su día hasta cómo lanzan sus negocios, entienden que el valor más destacado proviene de la profundidad de la conexión que compartes con los demás. Eso se acelera en sus productos, servicios y soluciones.Para ser un empresario exitoso se necesitan muchas habilidades. Tienes que ser un gran oyente y un gran comunicador. Tienes que ser tanto innovador como sistemático. Tienes que ser una persona sociable, y también tienes que amar las matemáticas, los datos y la ciencia para ver los números.

Los empresarios se extienden en todas estas direcciones, sin embargo, eso les da la perspectiva más significativa. A diferencia de alguien que solo tiene una habilidad o un área de desarrollo en la que es un genio, los emprendedores tienen una perspectiva de 360 grados.

A través de este trauma y conflicto que está ocurriendo a nivel global, los empresarios pueden ver todas sus dimensiones, todos los aspectos de cómo la humanidad se ve afectada a nivel personal, financiero y sistémico. Esa capacidad de verlo todo es lo que hará de los empresarios los líderes que no solo pueden resolver problemas y crear negocios , tecnología y productos, sino también inspirar a la humanidad, porque la humanidad está buscando líderes a quienes seguir.

4. Los emprendedores pueden ser visionarios

Los empresarios tienen esta rara y excepcional habilidad de ver el futuro. ¿Por qué es este un activo tan valioso y cualitativo para este tiempo? La capacidad de ver el futuro, ver lo que aún no ha sucedido y luego construir hacia atrás, definirá los productos, servicios, soluciones y negocios que durarán más allá de la prueba del tiempo.

Ser un visionario puede crear sentimientos de aislamiento ; muchos emprendedores se sintieron solos e incomprendidos porque su visión de “lo posible aún no está aquí”. Es difícil poder tener una visión y también ver la posibilidad de cómo tu solución puede resolver los problemas que enfrenta la humanidad. El emprendedor lo ve tan claro, pero otros no lo ven hasta que se crea. Y así, puede ser un lugar muy solitario para muchos empresarios. Sin embargo, la capacidad de ver el futuro es, creo, parte de la evolución de la humanidad y la forma en que la humanidad se mantiene viva. Si tienes este don de ser un visionario, es más importante que nunca sintonizarlo, mantenerlo vivo y enfocado, porque tú eres nuestra supervivencia. Sin los visionarios del mundo, no lo lograremos.

5. Los empresarios desprecian la seguridad y la protección

La seguridad y la protección son como kryptonita para el emprendedor. Si estás a salvo y seguro, estás sacrificando una parte de tu espíritu, que siempre estará preguntándose “¿y si?” Los emprendedores elegimos bailar en la tierra de lo desconocido, porque es allí donde nos sentimos vivos y donde fluye nuestra creatividad.

Es un odio a la seguridad y la protección. Los empresarios lo desprecian y no pueden estar en este capullo de seguridad. Los juegos de seguridad y protección que la mayoría de la gente está jugando son como una muerte lenta y dolorosa para el emprendedor. Es como una muerte por 1,000 cortes de papel, porque no solo estás negando tus dones, sino que estás eligiendo comprar lo que sabes que es una ilusión. Para el emprendedor, la seguridad más importante es invertir en nosotros mismos . La seguridad más sobresaliente es saber que no solo puedes sobrevivir sino prosperar bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición económica, en cualquier cambio presidencial o político e incluso en una pandemia global.

Como emprendedor, todas estas cualidades me han permitido ver oportunidades donde otras personas han estado jugando a lo seguro, razón por la cual mi empresa está revolucionando la industria editorial de $ 100 mil millones. Ya eres una editorial con miles de millones en ingresos; eres tan grande que no puedes innovar. No puedes cambiar, y no ves cómo cambia el mercado. Es como el Titanic; aunque sabes que el iceberg está delante de ti, eres demasiado grande y no puedes girar el barco. Un emprendedor como yo puede ser una lancha rápida. Y con estas cualidades, puede ser elegante y rápido, encontrar soluciones y ofrecer valor de mayor calidad a su mercado. Puede hacer que su industria evolucione más rápido que cualquier corporación, debido a toda la burocracia y los trámites burocráticos necesarios para hacer cualquier cosa en esas vastas organizaciones.

Estas cualidades no solo han creado emprendedores para que sean los más resistentes, los más dinámicos y los más empoderados, sino que, sobre todo, los emprendedores son los más capaces de llevarnos hacia adelante. Son los más capaces de tener éxito en las circunstancias más desafiantes, no solo para ellos mismos, sino también para su empresa, sus clientes e incluso su industria. Es por esto que los emprendedores son el faro que hará avanzar a la humanidad durante este paradigma pospandemia .