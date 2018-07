- / -

FOTO 3 | 3. El laberíntico. Su nombre se debe a que no sabes cómo hablarle porque todo le caerá mal al día siguiente. “Cualquier comentario podrá ser usado en tu contra”. Una palabra, un gesto, incluso una interjección de alguien podría ser el puntapié inicial para que el laberíntico desande una "masticación" de ideas complicadas y, en general, negativas. Ejemplo: “Ayer me quedé pensando en que durante la reunión, cuando decías lo de mejorar las ventas me miraste a mí. Lo dijiste porque me ves mal, ¿no?”. Te obliga inmediatamente a dar cuenta del porqué dijiste eso y que evidentemente no era para él.