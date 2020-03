No salgas a trabajar en el extranjero sin un contrato u oferta en firme. Puede no ser tan fácil conseguir la necesaria visa de trabajo para el lugar que te interesa, lo que retrasaría tus planes, a menos que tengas un contrato firmado y el empleador ofrezca el respaldo necesario. Además, si ya estás fuera de casa, no tienes tanto poder de negociación, ya que te urge resolver cuanto antes tu situación de desempleo. Al valorar ofertas de empleo, te puedes centrar en las que ofrecen paquetes de reubicación. En este caso, es la empresa contratante la que, no solo se puede llegar a tramitar el visado, sino que también ofrecería alojamiento para los primeros meses.