Tips básicos para acostumbrarte a hacer ejercicio este 2019

FOTO 6 | 3. Enfócate en el hábito primero y en los resultados después. Una forma de hacer esto es estableciendo un límite superior en tu comportamiento. Un miembro de nuestra comunidad, Mitch, se puso una regla a sí mismo en la que no podía quedarse en el gimnasio por más de cinco minutos en un principio. Tenía que ir todos los días, pero no podía quedarse más de seis minutos. Estaba enfocado en tener el hábito de no faltar. Después de hacer eso por uno o dos meses, había establecido una rutina de ir al gimnasio y comenzó a enfocarse en hacer cosas más difíciles. Hasta el día de hoy, Mitch ha bajado 45 kilos (resultado no sólo de ejercicio, sino también de dieta y cambios en su vida). Una vez que tengas el hábito del ejercicio, encontrarás miles de formas para mejorar. Sin el hábito toda estrategia es inútil. (Foto: Freepik)