The50best: Estos son los mejores restaurantes del mundo, incluyendo tres peruanos

Fotos | El restaurante italiano Osteria Francescana, del chef Massimo Bottura, fue elegido este martes en Bilbao (España) como "el mejor del mundo" por la lista británica "The World's 50 Best", repitiendo el triunfo de 2016.



Osteria Francescana, situado en la ciudad de Módena, sucede así al neoyorquino Eleven Madison Park, del chef suizo Daniel Humm, que el año pasado encabezó la lista elaborada por la revista británica Restaurants y en esta edición quedó en 4ª posición.



"Mi primer pensamiento va a mi equipo en Módena, en Florencia", dijo un eufórico Bottura al recoger el premio. "Esto es una cosa sorprendente, es algo que hemos construido juntos", añadió dirigiéndose al parterre de chefs de Europa, las Américas, Asia y África.



En segunda posición de esta controvertida pero influyente lista quedó el español Celler de Can Roca, de la ciudad catalana de Gerona y ganador en 2013 y 2015. La tercera fue para el francés Mirazur, del chef argentino Mauro Colagreco.



El "top 10" distinguió además con la 5ª posición y como "mejor restaurante de Asia" al establecimiento tailandés Gaggan, dirigido por el chef indio Gaggan Anand, instalado en este país desde hace 11 años.



Vea la posición de los tres restaurantes peruanos dentro de la lista de los 50 mejores "The50best".