Foto 10 | El 44% de limeños de entre 25 y 44 años no ha podido comprar su vivienda porque no cuenta con los ahorro suficientes para el pago de cuota inicial; un 35% señala que no ha encontrado la vivienda que esperaba y un 23% indica que no ha encontrado una inmobiliaria de confianza. (Fuente: Arellano)