Super Bowl 2019 entre Patriots vs. Rams: las mejores imágenes de la previa FOTOS | No se habla de otra cosa en Estados Unidos que del Super Bowl y el partido entre Patriots vs. Rams. Mira las postales que deja la previa.

- / - FOTO 1 | El Super Bowl atrapa la atención de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. (Foto: Reuters) - / - FOTO 2 | Super Bowl enfrenta a los equipos de Los Angeles Rams y los New England Patriots. (Foto: Reuters) - / - FOTO 3 | El Super Bowl 2019 se jugará en el Mercedes Benz Stadium, un recinto deportivo a todo lujo, en Atlanta. (Foto: AFP) - / - FOTO 4 | El Super Bowl es un evento deportivo que mueve millones de dólares, no solo en los temas de publicidad. (Foto: AFP) - / - FOTO 5 | Es una costumbre. la comida es fundamental en el Super Bowl. Se venden cerca de 1,300 millones de alistas de pollo. (Foto: AP) - / - FOTO 6 | Julian Edelman del Patriots en la previa del Super Bowl. (Foto: AP) - / - FOTO 7 | Los fanáticos viven desde todas partes la fiesta del Super Bowl. (Foto: AP) - / - FOTO 8 | La cancha del Mercedes-Benz para el Super Bowl. (Foto: Reuters) - / - FOTO 9 | Una imagen que se repite en los alrededores del estadio en Atlanta. (Foto: Reuters) - / - FOTO 10 | 30 segundos de publicidad en el Super Bowl cuesta 5 millones de dólares. (Foto: AP) - / - FOTO 11 | Por el Super Bowl se estima que se venden cerca de 1,200 millones de litros de cerveza. Una locura. (Foto: AP) - / -