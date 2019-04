StartUp: 13 tips indispensables que debes tener en cuenta antes de empezar tu emprendimiento

- / -

FOTO 1 | 1. Descúbrete. Antes de empezar un negocio, es necesario que seas consciente que, por más brillante que sea la idea que tengas, no todos cuentan con las características de personalidad necesarias para iniciar la aventura. Antes de lanzarte a ejecutar tu idea, evalúa si cuentas con las actitudes necesarias –como innovación, proactividad, autonomía, etc- para no abandonar el objetivo a medio camino. (Foto: Freepik)