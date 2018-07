Stanley Kubrick y las 5 lecciones para llegar a ser una mejor versión de ti mismo

- / -

FOTO 3 | 3.- BUSCA LA PERFECCIÓN SIN OBSESIÓN. Kubrick no solo era exigente con sus actores, también lo era consigo mismo. La exigencia comenzaba con la búsqueda de las historias que filmaría. Leía todo lo que estaba a su alcance y no se detenía hasta encontrar la historia que lo convencía. Una vez que daba con ella comenzaba la investigación para entender completamente la época en la que la historia se desarrollaba. Cuando lo cuestionaron sobre la exhaustiva investigación que realizó antes de rodar Dr. Strangelove (1964), el director explicó: “Solo dejo de leer libros cuando veo que ya no estoy aprendiendo nada nuevo en torno al tema”.

Su búsqueda por la perfección era insaciable al grado que a veces resultaba desconcertante.

Cuando estrenó Barry Lyndon, preocupado porque la cinta no fuera a lucir en pantalla como la había imaginado, Kubrick mandó una carta a los proyeccionistas con las indicaciones precisas de cómo debían configurar el proyector...

El aprendizaje. Entiende a la perfección como un ideal y no te detengas hasta estar satisfecho con el resultado de tu trabajo, pero ten cuidado de no caer en la obsesión. Llegará un momento en el que tengas que dejar ir y el perfeccionismo se puede convertir en un obstáculo para hacerlo. La perfección es la búsqueda de lo inalcanzable y se puede convertir en un monstruo que te robe tiempo y energía si no sabes manejarla. Más bien busca la excelencia y mantén tu atención en las cosas que están funcionando. (Foto: scrapsfromtheloft.com)