Sotheby's: Las joyas de María Antonieta y familia Borbón-Parma que serán subastadas

FOTOS | Diversas alhajas y joyas que pertenecieron a la reina de Francia María Antonieta, esposa de Luis XVI, y a la familia Borbón-Parma serán rematadas el 12 de noviembre en Ginebra, en Sotheby's.

Según la casa de subastas, son un centenar de lotes que quedarán dispersos, todos provenientes "de una misma familia, la de Borbón-Parma", de acuerdo a la agencia AFP.

"Se trata de una de las colecciones de alhajas reales más importantes hasta ahora aparecidas en el mercado", declaró la vicepresidente del departamento de Alta Joyería de Sotheby's en Europa, Daniela Mascetti, citada en un comunicado.

Entre los lotes descollantes de la colección, actualmente perteneciente a una sola y única familia, figuran un colgante en diamantes con una perla natural de un tamaño excepcional (26 mm x 18 mm), estimado entre US$ 1 millón y US$ 2 millones, un par de pendientes tasado entre US$ 30,000 y US$ 50,000, así como un collar compuesto por más de 300 perlas naturales, evaluado entre US$ 200,000 y US$ 300,000.

La colección comprende también varias joyas provenientes de múltiples casas reales.