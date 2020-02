FOTOS | “Sonic the Hedgehog”, producción de Paramount protagonizada por el puercoespín de los videojuegos de Sega, sorprendió este fin de semana al colocarse al tope de la taquilla en Estados Unidos y Canadá con una recaudación de US$ 57 millones, informó el domingo la empresa especializada Exhibitor Relations.

La cifra, producto de un estimado de la recaudación entre viernes y domingo, podría crecer hasta US$ 68 millones al incluir la venta de entradas del lunes, feriado en Estados Unidos, posicionando a esta comedia de aventuras como una excepción a la regla que indica que las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande fracasan en la boletería.

Según Variety, publicación especializada en la industria del entretenimiento, un primer avance de "Sonic" resultó un fracaso absoluto entre el público.

Esa decepción inicial impulsó al estudio a rediseñar al personaje central, el azulado puercoespín que se dio a conocer en la década de 1990 en una serie de videojuegos diseñados para las consolas de la compañía japonesa Sega. El comediante Jim Carrey integra el elenco de esta cinta, que debutó este fin de semana, como el malvado Dr. Robotnik.

Lejos, en segundo lugar, se ubicó el líder de la semana pasada, "Birds of Prey", filme de superhéroes de los estudios Warner Bros., con una recaudación de US$ 17.1 millones para el fin de semana de tres días, US$ 19.5 millones en la estimación de cuatro días.

Un estreno logró el tercer lugar, la película de terror de Sony "Fantasy Island", con US$ 12.4 millones (US$ 14 millones en el estimado de cuatro días). Se trata de la adaptación de una serie de televisión de la década de 1970, que ha sido castigada duramente por la crítica.

Otro debut, el drama romántico "The Photograph", de los estudios Universal y con las actuaciones de Lakeith Stanfield e Issa Rae, consiguió el cuarto puesto, con US$ 12.3 millones (US$ 14 millones).

Con US$ 11.3 millones (US$ 12.8 millones), y luego de semanas en la cima o muy cerca del primer lugar, la comedia de acción de Sony “Bad Boys for Life”, con Will Smith y Martin Lawrence, se ubicó en quinto lugar.