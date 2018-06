Estos son los mejores desayunos de hotel en el mundo

- / -

FOTO 10 | Four Seasons Bosphorus en Estambul. Una lección de historia y cultura gastronómica turca. En el Four Seasons at the Bosphorus, además de la tradicional selección de frutas, embutidos y bollería occidental, uno podrá probar el yogur de Kanlica (el mejor de la ciudad) con miel de panal, quesos de diferentes regiones del país, varios tipos de aceitunas, simits caseros (un pan circular, a medio camino entre el bagel y el bretzel) y deliciosos gözleme hechos en el momento.