¿Cuáles son las marcas de lujo más valiosas del mundo?

FOTOS | El mercado de lujo ha crecido a pasos gigantes en comparación con el 2017. De acuerdo a un estudio de BrandZ, las marcas de lujo más relevantes del mundo han tenido un crecimiento en ingresos significativo en 2018.

Así, BrandZ, consultor en marketing, sostiene que las empresas más consolidadas en dicho segmento se encuentran en Europa y es París la ciudad que lidera el ranking al alojar seis de 10 compañías que conforman la lista.

De acuerdo con el ranking, Louis Vuitton está en la primera posición con un valor de US$ 41,138 millones seguida de Hermès que llega a los US$ 28,063 millones con un crecimiento reciente de 20%. Con un aumento en su valor por 66%, Gucci, la marca italiana de lujo, llegó a los US$ 22,442 millones de valor en el mercado.

Entre otros resultados del informe, los consumidores ya no se conforman con una marca y buscan experiencias relacionadas con la satisfacción, la individualidad y la filantropía.

Los clientes son cada vez más exigentes y por ello las compañías se han adaptado tecnológicamente para acercarse a ellos a través de distintas plataformas, brindándoles la posibilidad de realizar una compra online o de ver los productos anunciados en redes sociales como Instagram.

Dentro de este movimiento en el consumo de marcas de lujo, quienes están cambiando los preceptos son, sin duda, los millennials, indica el estudio.

En la siguiente foto galería conozca el ranking completo de las marcas de lujo más valiosas.