Estos son los fabricantes de smartphones que le pisan los talones a Apple

- / -

FOTO 2 | Huawei también ofrece en su teléfono un acabado brillante y con efecto arco iris conocido como Twilight, lo cual diferencia su producto de numerosos teléfonos inteligentes monótonos del mercado. Como la mayoría de los dispositivos chinos, el P20 Pro es también más barato. Se vende al por menor a unos US$ 800 en China, en comparación con un costo que parte de los US$ 1,000 en el caso del iPhone X. Se prevé que el Galaxy Note 9 de Samsung -que hace su debut este jueves en Nueva York- tendrá un precio de al menos US$ 1,200, según informaciones aparecidas en los medios de tecnología. (Foto: Clongeek)