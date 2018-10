¿Cuáles son las empresas más diversas e inclusivas en el mundo?

FOTOS | El índice, establecido en 2016, es una de las mediciones más integrales sobre prácticas de inclusión y diversidad en el mundo laboral.

Para elaborarlo, Thomson Reuters evaluó la información pública disponible de más de 7.000 compañías que transan en la Bolsa, alrededor del mundo. Las empresas fueron medidas en 24 métricas, en torno a cuatro categorías clave: Diversidad, Inclusión, Desarrollo de las Personas y Controversias Noticiosas.

El índice fue luego calculado, pesando cada una de las métricas, basado en la importancia en el mercado y en cómo cada compañía se comparaba con sus pares.

Entre los primeros puestos se consideraron factores como un directorio diverso.



Desarrollar el talento

Accenture, empresa que quedó primera en el ranking, invirtió US$935 millones en capacitación y desarrollo profesional el año pasado, incluyendo inversiones sustanciales en re-capacitar a las personas, para ayudarlas a mantenerse actualizados en áreas clave como Cloud, Inteligencia Artificial y Robótica.

Además, estableció que para el 2025 la mitad de su fuerza laboral global esté compuesta por mujeres. Hoy, representa el 41% y el 45% de las nuevas contrataciones.

“En Thomson Reuters entendemos que enfocarse en un impacto social total es fundamental para impulsar el éxito financiero de largo término”, afirmó Patsy Doerr, líder global de responsabilidad corporativa e inclusión de Thomson Reuters.

“Crear la fuerza laboral del futuro significa construir equipos diversos, los cuales atraigan las mejores y más brillantes personas alrededor del mundo. El Índice de Diversidad & Inclusión ayuda a los inversionistas y analistas a identificar compañías que están haciendo esto de forma correcta, con el fin de ayudarlos a tomar decisiones de inversiones que se alineen con sus valores y los resultados de la empresa”.

El ranking de Thomson Reuters es el más reciente de una serie de reconocimientos de inclusión y diversidad que ha recibido Accenture, ante su compromiso de asegurarse de que toda su gente -sin importar su edad, capacidades, etnia, género, identidad de género, religión u orientación sexual- tenga la oportunidad de tener éxito.

Entre las listas en las que la compañía ha sido incluida el último año se encuentran: Corporate Responsibility Magazine’s 100 Best Corporate Citizens; the Disability Equality Index en EE.UU.; DiversityInc’s Top 50 Companies for Diversity en Estados Unidos; el Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index; Nikkei Top 100 Companies for Women en Japón; The Times Top 50 Employers for Women en Reino Unido; y Working Mother & AVTAR’s 100 Best Companies for Women en India.