¿Cuáles son los diez principales ecosistemas emprendedores del mundo?

FOTO 4 | 4º. Tel Aviv Es uno de los que más rápido ha crecido. “Es un ecosistema muy interesante porque los emprendedores son muy agresivos y ambiciosos. Desde el minuto cero están pensando en global”, explica Megías. Con un mercado local de siete millones de personas y un entorno regional hostil, no les queda otra. No en vano, el porcentaje de clientes extranjeros es el más alto de todos, con un 74%. Son muy fuertes en IT, seguridad, tecnologías de networking, e-commerce, SaaS y big data. Hay mucha disponibilidad de capital y un gran apoyo gubernamental en materia de financiación, con apoyo al capital extranjero: el 47% de las rondas incluyan inversores foráneos. Una de sus máximas: “Sólo tenemos piedras y personas”, de ahí que su apuesta por el talento local reduzca la presencia de talento internacional: el 27%. Es uno de los mejor conectados y con más experiencia.