Estas son las aerolíneas con mejor clase económica premium

7. Virgin Atlantic. Esta aerolínea que marca tendencia fue una de las primeras en introducir una cabina económica premium en 1992, cuando se llamaba Mid Class. En estos días, parece recién estrenada.

Los asientos premium cubiertos de cuero de Virgin se encuentran entre los más anchos de su clase, con 21 pulgadas. (Sin embargo, al igual que Air New Zealand, las pantallas de entretenimiento se encuentran entre las más pequeñas, con 11 pulgadas de ancho). Sus servicios incluyen una variedad de comidas servidas en porcelana, un snack bar tipo autoservicio, y servicios de entrega de equipaje y check-in prioritarios para que su maleta salga rápido del avión.

Diferencia de precio: un vuelo económico de Nueva York a Londres, ida y vuelta, cuesta tan solo US$ 425; mientras que uno premium alcanza los US$ 1,280. El recargo no es tan elevado en otras rutas, como Londres a Johannesburgo, donde se paga casi el doble por clase económica premium.