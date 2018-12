- / -

FOTO 6 | No te despistes Esto es básico, no te despistes ni un segundo porque la competencia puede morderte. Es primordial que siempre estés observando qué está haciendo y cuál será su siguiente paso. Esto te dará una ventaja sobre sus movimientos. Si te equivocas en este punto, lo más probable es que sea tu competencia el que te coma y no viceversa.