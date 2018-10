Estos son los 25 mejores dúos de negocios de todos los tiempos

- / -

FOTO 18 | Oprah Winfrey y Gayle King: OWN Network. Compañíaa: OWN Network Valor estimado: $286 millones. El astronómico ascenso de Oprah Winfrey a la fama y la fortuna la llevó a estar en el lugar #6 de la lista de Forbes de las mujeres que salieron adelante por sus propios medios en 2018, con un valor neto de $3.1 mil millones de dólares. Sin embargo, aunque el éxito de Oprah siempre se ha debido a ella misma, no podemos ignorar que a lo largo de su carrera ha habido una persona que siempre ha estado a su lado: Gayle King, su amiga de toda la vida. Se conocieron mientras trabajaban en una televisora de Baltimore en 1976. En ese momento, la futura multimillonaria tenía sólo 22 años y ganaba $22 mil dólares al año, pero su generosidad al invitar a su casa a una King de 21 años (en ese momento, asistente de producción), hizo que se formara una amistad para toda la vida. King pasó a ser editora de la revista “O, the Oprah Magazine” y fue conductora del programa “The Gayle King Show” en la cadena OWN, además de ser conductora del programa “CBS This Morning“. (Foto: Shutterstock)