FOTOS | ¿Qué se necesita para ser el mejor director ejecutivo de una compañía? De acuerdo con el conteo 2018 de Comparably, un sitio web de salarios y planes de carrera, es el trato que se tenga con los miembros de su equipo y la creación de una buena cultura corporativa.

De esta manera, Comparably encuestó a miles de empleados de grandes empresas en Estados Unidos para elegir al mejor CEO de 2018 y colocó a Satya Nadella, cabeza de Microsoft, como el mejor director ejecutivo de Estados Unidos en el año.

Nadella entró a la compañía de software en 1992 y fue vicepresidente ejecutivo de Cloud y Enterprise antes de ser designado como CEO en 2014.

Según el sitio web, Nadella fue calificado con altos puntajes por sus empleados por cómo maneja la empresa cuando “las cosas van realmente bien, pero sobre todo porque cuando la situación se puso complicada, el CEO manejó la situación gracia y respeto a su equipo”.

Para hacer su listado anual, Comparbly recibió casi 10 millones de calificaciones provenientes de 50,000 empresas con 500 o más empleados.

Estos fueron los 50 mejores CEO del año:

1. Satya Nadella, Microsoft

2. Craig Menear, The Home Depot

3. Sundar Pichai, Google

4. Brad Smith, Intuit

5. Brian Halligan, Hubspot

6. Jeff Bezos, Amazon

7. Bert Bean, Insight Global

8. Alex Shootman, Workfront

9. Marc Benioff, Salesforce

10. John Legere, T-Mobil

11. Lynn Jurich, Sunrun

12. Timothy Cook, Apple

13. W. Craig Jelenik, Costco

14. Julie Sweet, Accenture

15. Carlos Rodríguez, ADP

16. Doug Mack, Fanatics

17. John Van Siclen, Dynatrace

18. Rami Elghandour, Nevro

19. Elon Musk, Space X / Tesla

20. Mike Morhaime, Blizzard Entertainment *

21. Bryce Maddock, TaskUs

22. Cathy Engelbert, Deloitte

23. Ed Bastian, Delta Air Lines

24. Ryan Smith, Qualtrics

25. Michael Dell, Dell

26. Jamie Dimon, JP Morgan Chase

27. Dara Khosrowshahi, Uber

28. Amy Zupon, Vertafore

29. Harley Lippman, Genesis10

30. Hubert Joly, Best Buy

31. Andrew Cecere, Banco de los Estados Unidos

32. Reed Hastings, Netflix

33. Mark Zuckerberg, Facebook

34. Steven Berglund, Trimble

35. Mark Parker, Nike

36. Bob Sulentic, CBRE

37. Susan Wojcicki, YouTube

38. Colin Doherty, Fuze

39. Michael Sullivan, Acquia

40. Daniel Schulman, PayPal

41. Frederick Smith, FedEx

42. Richard Fairbank, Capital One

43. Arne Sorenson, Marriott

44. Gene Hall, Gartner

45. Gail Boudreaux, Anthem

46. ​​Bruce Cerullo, Nordic Consulting

47. Brian Roberts, Comcast

48. Scott Wagner, GoDaddy

49. Mary Barra, General Motors

50. William McDermott, SAP

*Mike Morhaime dejó su cargo como CEO de Blizzard en noviembre del 2018.