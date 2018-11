Estos son los 10 hábitos problemáticos que tienen las personas infelices

- / -

FOTO 1 | 1. Esperar por el futuro . Vivir diciendo “Seré feliz cuando…” es uno de los hábitos de infelicidad más comunes. No importa cómo llegas a ese punto en el porvenir (un aumento, un ascenso, una nueva relación), porque pone demasiado énfasis en las circunstancias. No pases tu tiempo esperando algo que ya sabemos no cambia tu forma de ver la vida. Mejor enfócate en ser feliz en el aquí y ahora porque no hay garantías para el futuro. (Foto: Depositphotos.com)