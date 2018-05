- / -

FOTO 4 | 4. ¿Su compromiso con el negocio es tan fuerte como el tuyo? “No me importa si se trata de una cafetería o de una firma de diseño, el compromiso de tu socio tiene que ser igual al tuyo”, dice Bob Phibbs, consultor y CEO de The Reail Doctor, un sitio de información para Pymes. Una sociedad (especialmente una entre amigos) puede iniciar con diversión y emoción, pero en el corto plazo, los obstáculos del día al día te superan. Si tu socio o socios no están igual de comprometidos que tú perderán rápidamente el entusiasmo, lo cual podría dañarte a ti y a tu marca. (Foto: Difusión)