FOTO 2 | 2. Ten valor de explorar: Liz Herrera. Liz Herrera, fundadora y CEO de I Build Your Brand y ex jugadora de póker (entre el top 20 mundial) tal como aparece en “The Mental Game of Poker”; sigue a Liz en YouTube. Cuando dejé de trabajar en mis dos primeras tiendas exitosas de e-commerce para convertirme en una jugadora de poker profesional, mis papás pensaron que me había vuelto loca. Me dijeron que no lo hiciera. Aunque era una gran apuesta, fui tras lo que me hacia feliz. Diez años después me retiré del poker y regresé más preparada al mundo del e-commerce después de haber aprendido las mejores lecciones de negocios. El problema que observo en mucha gente es que viven basándose en lo que la sociedad o sus padres les dicen que hagan. Al final, el éxito se define no sólo por lo que te hace feliz sino por lo que te satisface. Mucha gente asocia el éxito con hacer mucho dinero, pero eso no siempre es así. Si estás joven o soltero, es mucho más fácil intentar cualquier cosa que se te haya antojado hacer alguna vez en la vida. Si estás casado y con hijos o estás envejeciendo se hace más difícil. Pero nunca es demasiado tarde. Si te vas a arriesgar y vas a hacer algo que siempre has soñado, trabaja más duro para tener ahorros para ti y tu familia. Antes de intentar todas esas cosas que siempre has querido pero que tenías miedo de hacer, pregúntate “¿Qué es lo peor que podría pasar?” Cuando te contestes de manera lógica te darás cuenta de que tus miedos no son tan aterradores después de todo. (Foto: The Oracles)