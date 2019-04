Siete señales de éxito que no todas las personas reconocen en sí mismas

Jeff Haden, uno de los más conocidos influencer de LinkedIn, señalar que comparase con famosos exitosos podría jugarle una mala pasada. “Si usted es empresario y se compara con Richard Branson -multimillonario empresario inglés, dueños de Virgin-, pierde (...) Si su objetivo es cambiar el mundo y se compara con Steve Jobs, pierde”, dice Haden.

Ese es el problema con las comparaciones. No importa lo exitoso que se sienta, siempre habrá alguien que tenga más éxito. Siempre habrá alguien mejor, o más inteligente, o más rico, o aparentemente más feliz. Si quiere ser realmente exitoso y lograr sus objetivos, deje a un lado las comparaciones y enfóquese en usted mismo.

A continuación, le dejamos con algunas señales de que es más exitoso y feliz de lo que piensa.

Tiene suficiente dinero para poder tomar decisiones positivas

Muchas personas viven cheque a cheque. Peor aún, muchos tienen que decidir entre necesidades. Si usted hace el dinero suficiente, y no gasta tanto, que puede tomar decisiones positivas acerca de qué hacer con un poco de él, cualquier cosa que usted quiera, hágalo, entonces tendrá éxito.

Tiene amigos cercanos

La amistad cercana es cada vez más rara; un estudio encontró que la cantidad de amigos que respondieron sentían que podían discutir asuntos importantes ha disminuido de un promedio de 2.94 a 2.08 en los últimos 20 años. Si tiene más de dos o tres amigos íntimos, esté contento, no solo por la conexión social sino también porque el efecto positivo de las relaciones en su vida es el doble de lo que obtiene al hacer ejercicio y es tan poderoso como dejar de fumar.

Elija a las personas que lo rodean

Las personas exitosas atraen personas exitosas. Las personas trabajadoras atraen a las personas trabajadoras. Gente amable asociada con gente amable. Los grandes empleados quieren trabajar para grandes jefes. Si las personas que lo rodean son personas con las que quieres estar, tiene éxito. Y si no lo son, es hora de comenzar a hacer algunos cambios.

Ve el fracaso como entrenamiento

El fracaso ‘apesta’, pero también es la mejor manera de aprender y crecer. Siempre habrá pruebas, desafíos y obstáculos, pero la perseverancia siempre gana al final. Cada persona exitosa ha fracasado, muchas veces.

Si acepta todos los fracasos, debe aprender de ellos y asuma la plena responsabilidad de asegurarse de que la próxima vez las cosas resulten diferentes, entonces ya tendrá éxito.

No pida nada

A todos nos ha pasado: estamos conversando, encontrando cosas en común y de pronto la otra persona dice lo que realmente quiso desde el comienzo de la conversación: pedirle un favor. Lo que en su momento era una buena charla amigable, terminó siendo una por conveniencia. Y muchas veces, la persona se siente culpable si dice que no quiere ayudar.

Las personas que se sienten exitosas no son necesitadas. Aceptan ayuda si se les ofrece, pero no sienten la necesidad de pedir. De hecho, se centran en lo que pueden hacer por otras personas.

Deja que otros se apoderen del foco

Si no está buscando elogios o elogios, eso significa que tiene éxito. Eso significa que se siente orgulloso por dentro, donde cuenta. No necesita la gloria; sabe lo que ha logrado. Si disfruta de la validación de otros pero no necesita la validación de otros, es usted exitoso. Lo sabe, pero no lo demuestra.

Tiene un propósito

Las personas exitosas tienen un propósito. Como resultado, están entusiasmados, dedicados, apasionados y sin miedo. Y, sobre todo, comparten sus pasiones con los demás.

Si encuentra un propósito, si encuentra algo que lo inspira, lo alimenta, lo motiva para levantarse, salir y conseguirlo, entonces tiene éxito, independientemente de cuánto dinero gane, o lo que piensan otras personas. ¿Por qué? Pues porque está viviendo a su manera y esa es la señalar del éxito.