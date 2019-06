Siete habilidades comunicativas que se debe dominar para triunfar en los negocios

- / -

FOTO 2 | 2. Interpreta las señales no verbales. Seguro has escuchado la importancia del lenguaje corporal. Siéntate derecho, piensa en tus expresiones faciales y recuerda inclinarte hacia adelante para mostrar interés. ¿Qué tan buena es tu habilidad para interpretar las señales no verbales de los otros? Un estudio de la UCLA dice que el 55 por ciento de las conversaciones cara a cara es llevado de forma no verbal. Analiza señales específicas como postura, expresiones y gestos de los demás. (Foto: Freepik)