FOTOS | Es fácil ganar dinero cuando los clientes acuden a ti, la economía está en auge y todos están contentos. ¿Pero qué sucede cuando todo eso cambia? Si construiste un negocio de castillos de arena, no durará mucho, según Entrepreneur.

Los grandes empresarios a lo largo de la historia crearon imperios que pueden capear una tormenta, incluso si esta durara años. Así es como lo hicieron y cómo puedes unirte a sus filas.

1. Mantén tu negocio al frente y al centro de tu estrategia

Una economía en crisis es noticia y hace que las personas se estresen y se rindan. Las empresas que sobreviven e incluso prosperan cuando las cosas se ponen difíciles son dirigidas por personas que se centran más en el negocio que en el mundo que los rodea.

Sí, debes prestar atención a lo que sucede más allá de tus puertas y pivotar para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de tus clientes. Pero es mejor no quedarse sentado temiendo que tus consumidores dejen de comprar su producto.

Si sigues satisfaciendo sus necesidades, seguirán viniendo, incluso ante la crisis financiera. Tener tu producto o servicio le da a las personas una sensación de normalidad y estabilidad, y eso es importante cuando las circunstancias globales se complican.

Recuerda por qué existe tu empresa, concéntrate en ese propósito y tu negocio crecerá.

2. Reconsidera lo probado y verdadero

Las empresas sobreviven a tiempos difíciles porque están acostumbradas a adaptarse. Las necesidades de sus clientes cambian, por lo que la empresa también lo hace.

Si aún no te estás adaptando regularmente, es mejor que comiences ahora. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, no puedes seguir en el negocio como siempre. Debes evaluar cada aspecto de su operación (nuevamente), incluso aquellas partes que aprecias, y considerar cambiar las cosas.

Esto puede ser una nueva solución de almacenamiento, un método de bonificación actualizado para tu fuerza de ventas o cambiar el servicio o producto principal que vendes.

No dejes nada sagrado y sobrevivirás y prosperarás mientras los demás se marchitan y mueren.

3. Roba clientes de tu competencia

La gente es voluble. Después de años de usar un tipo de champú, lo cambian porque un anuncio promete minerales adicionales para fortalecer su cabello.

Con esto en mente, debería estar cortejando a tus clientes actuales todos los días. De lo contrario, se irán cuando menos lo esperes. En lugar de poner tu negocio en riesgo de perder clientes, conviértete en el ladrón de consumidores. Las compañías más sólidas están constantemente investigando qué buscan sus compradores y se lo dan.

Sé esa compañía.

Aprende lo que quiere tu base de clientes y encuentra formas de dárselo. Esto mantendrá a tus compradores actuales y atraerá a nuevas personas a tus tiendas que nunca pensaron que abandonarían a tus competidores.

4. Mercadea como loco

Cuando los pesos se vuelven ajustados, lo primero que debes hacer es comercialización. Esto se debe a que muchas empresas consideran que el marketing es un gasto adicional.

Esto está mal por dos grandes razones:

Los emprendedores más brillantes saben que los pesos de marketing bien gastados son el alma de los negocios. Sin gastar en marketing, no hay forma de mantenerse en contacto con los clientes y llegar a otros nuevos.

Cuando la economía se pone difícil, el costo de la publicidad cae de la noche a la mañana. En todo caso, una economía en quiebra proporciona el entorno perfecto para impulsar tus esfuerzos de mercadotecnia.

Si tu competencia elimine el marketing por miedo, aumenta el tuyo, prueba y modifica tus mensajes de mejor rendimiento. Así te comerás el espacio que tu competencia dejó abierto y dominarás el mercado.

5. Mueve tu dinero

Independientemente del pronóstico económico, debes buscar la grasa de tu empresa y deshacerte de ella. No, no recomiendo que despidas personas (aunque puede ser necesario). Recomiendo lo que siempre hago: recortar todo lo que no agregue valor a tu cuenta de resultados.

Tal vez tu empresa tenga excelentes ventas en todos los ámbitos. Quizás cada producto y servicio que ofreces te haga ganar dinero. Pero, ¿qué sucedería si renuevas el producto de menor rendimiento que ofreces? ¿Qué pasaría si lo cortas por completo y transfieres esos recursos a tu producto de mayor rendimiento? ¿Cuánto dinero podrías estar ganando?

Descúbrelo constantemente impulsando a tu empresa en los buenos tiempos, luego estarás listo para adaptarte en los momentos más difíciles. Como resultado, las “vacas flacas” no estarán tan famélicas.

6. Aprieta tu proceso de ventas

En los negocios, las ventas son lo que importa. Si tienes más ventas, ganas más dinero.

Para obtener la mayor cantidad de ventas, evalúa constantemente tu proceso de ventas. ¿Cómo se acerca la gente a ti? ¿Con qué frecuencia tu equipo cierra un trato? ¿Dónde se caen?

Apuntala estos puntos débiles y transformará a esos clientes que se te escapan en la última parte del proceso.

Si vas a construir una riqueza obscena, debe aumentar tu base de clientes y eso no sucede por accidente. Ocurre observando los hábitos de los clientes y encontrando formas de canalizar sus hábitos para su ventaja.

7. Reafirma tu fe

Para tener un negocio próspero, debes amar lo que haces y creer que tu servicio o producto es necesario. Si dudas de que la gente necesita su producto o servicio, ¿por qué alguien más querría comprártelo?

Cree en lo que ofrece tu empresa o cierra la tienda. Hay muchos empresarios hambrientos listos para ocupar tu lugar y saben que sus clientes necesitan lo que tienen para ofrecer.

¿Crees en tu idea? Cuando construiste tu negocio sí lo hacías. Tu objetivo era construir una máquina de hacer dinero para satisfacer las necesidades del cliente y darle la vida que desea. Olvida cualquiera de estos puntos y los tiempos difíciles serán el final de tu empresa. Ten en cuenta estos dos propósitos y tu negocio sobrevivirá a cualquier circunstancia que la economía pueda arrojarle.