1 de 7

Getty Images/iStockphoto

En la previsión de crisis de las empresas debemos contemplar también los supuestos peores. El sesgo positivo nos impide valorar los peores escenarios y son los que más desprevenidos nos encuentran. De hecho, una de las quejas más frecuentes por parte de los expertos en comunicación en las grandes corporaciones es que los comités de dirección a veces ignoran la relevancia de la crisis con los primeros síntomas. A menudo no es de forma deliberada, si no llevados por la presión de que todo siga en marcha y la creencia de que todo va bien a pesar de los indicadores. Así, se desoyen las voces de los expertos e incluso la evidencia más clara. Planificar lo peor no quiere decir necesariamente que se transmitan mensajes negativos a nuestras audiencias, si no que sean tranquilizadores pero adaptados a la realidad y escuchar atentamente a los técnicos cuando nos alertan de que algo puede ir mal. (Foto: iStock)