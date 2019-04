"¡Shazam!" mantiene en su poder en la taquilla de EE.UU.

FOTOS | La última película de superhéroes "¡Shazam!" retuvo el primer lugar en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, en donde no hubo ningún estreno importante este fin de semana, según cifras preliminares de la empresa especializada Exhibitor Relations.

La última producción inspirada en el personaje del universo DC Comic, que cuenta la historia de un adolescente abandonado que se transforma en un héroe musculoso, amasó US$ 25.1 millones del viernes al domingo.

Aclamado por la crítica por su humor fresco, contrario a los clásicos personajes de este género, y su modestia, el largometraje generó US$ 94.9 millones en dos semanas, un éxito que ha motivado a los productores a iniciar la segunda parte."¡Shazam!" superó con distancia a los dos estrenos de la semana, especialmente "Little", que retoma el clásico cambio de apariencia del personaje principal, una mujer de negocios que se encuentra en el cuerpo de una adolescente.

"Little" ocupó el segundo lugar en la taquilla de EE.UU. y Canadá con una recaudación de US$ 15.5 millones en entradas.

En la tercera posición se encuentra "Hellboy", que decepcionó en los primeros días en las salas por obtener un monto de US$ 12 millones en la taquilla norteamericana.El filme de horror "Cementerio de Animales", un remake de la cinta de 1989 basada en el libro de Stephen King obtuvo el cuarto lugar con un estimado de US$ 10 millones este fin de semana, y un total de US$ 41.1 millones en diez semanas.

Otra decepción de la taquilla ha sido "Dumbo" de Tim Burton, que sigue cayendo y en tres días solo generó US$ 9.2 millones de entradas en los dos países norteamericanos.La nueva y particular edición de Dumbo ganó US$ 89.9 millones en tres semanas, menos que lo obtenido por "¡Shazam!" en dos semanas, unos US$ 170 millones según estimaciones de medios estadounidenses.

La película se ha salvado gracias a su éxito en el extranjero, donde se han registrado US$ 177 millones en la taquilla, según Exhibitor Relations.