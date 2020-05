FOTOS | Los emprendedores son un grupo único de gente. No sólo piensan diferente, actúan diferente. Debido a su personalidad, hábitos y modos de pensar, llegan a tener ideas que están en una delgada línea entre la locura y la genialidad. Pero no sólo porque seas un pensador original y se te ocurran ideas para reemplazar la gasolina en los autos, quiere decir que tengas lo necesario para ser un emprendedor, según Entrepreneur.

Si alguna vez te has preguntado si eres un emprendedor, revisa la lista siguiente. Puede que no tengas todas las características o habilidades, pero si tienes algunas, este es un buen indicador de que posees lo necesario:

1. Vienes de una familia de gente independiente que simplemente nunca podrían ser empleados de alguien más. Tus padres trabajaron para ellos mismos. Aunque esto no sea cierto para todo emprendedor (incluido yo) muchos tienen una historia familiar donde uno o ambos padres laboraron por su propia cuenta.

2. Odias el estatus quo. Eres una persona que siempre se está cuestionando por qué la gente hace las cosas que hace. Te esfuerzas para mejorar todo y estás dispuesto a tomar cartas en el asunto.

3. Estás seguro de ti mismo. ¿Alguna vez has conocido a un emprendedor que sea pesimista o tenga bajo autoestima? Después de todo, si no tienes confianza, ¿cómo pueden creer los otros en ti? La mayoría de los emprendedores son muy optimistas respecto a todo lo que los rodea

.4. Eres apasionado. Habrá momentos cuando pases demasiado tiempo en el trabajo y no ganes ni un centavo. Tu pasión es la que te va a impulsar a que sigas adelante.

5. No tomas un “no” como respuesta. Un emprendedor nunca se da por vencido.

6. Tienes la habilidad de crear sociedades únicas de la nada porque tienes la habilidad de conectar los puntos. La gente tiende a ir hacia ti porque eres agradable. Muchas veces esto es debido a tu pasión.

7. Pasas más tiempo con tu cofundador que con tu pareja.

8. Dejaste la universidad como Bill Gates, Steve Jobs y Mark Zuckerberg.

9. El tramo diario a tu oficina es de tu habitación a la sala.

10. Siempre fuiste un empleado mediocre y probablemente te despidieron bastantes veces. No te preocupes, no estás solo. Personalmente he sido despedido varias veces en mi vida. No lo tomes como señal de que eres una mala persona. A veces está en tu ADN.

11. Siempre has retado a la autoridad, por eso tuviste problemas para mantener un trabajo.

12. Crees que hay más de una definición de seguridad laboral: te das cuenta que tu trabajo es seguro mientras tengas el control, no si dependes de un jefe que podría arruinar tu carrera después de un pequeño error.

13. La mayoría de tu ropa son camisetas, y algunas despliegan el logo de tu compañía o el nombre.

14. Tienes una naturaleza competitiva y estás dispuesto a perder. Sabes que puedes hacer las cosas mejor.15. Revisas sitios de negocios cuando te despiertas.

16. Pides que te paguen en boletos para juegos, conciertos, zapatos o lo que sea que ames. Hay algunas cosas que son mejores que el dinero, ¿o no?

17. Tu idea de unas vacaciones es trabajar de día sin que nadie interfiera con las tareas que necesitas tener hechas.

18. No es posible emplearte y no hay nada de malo con eso. Las experiencias de la vida son más importantes que las políticas de una oficina comúnmente encontradas en trabajos temporales.

19. Trabajas más de 60 horas a la semana, pero has ganado más dinero en un trabajo que pagan por hora cuando estabas en la secundaria.

20. Quieres estar en control y al mando de tu propia empresa. Normalmente te gusta supervisar lo que pasa en tu empresa.

21. Ves oportunidades donde sea. Por ejemplo, entras a un edificio y tienes curiosidad sobre su precio o las empresas dentro de éste.

22. La palabra “pitch” no tiene una asociación con el béisbol. 23. Tomas un test de personalidad y terminas con un resultado que dice que eres un “tipo de reformador”, útil, controlado y perfeccionista.

24. Reconoces que los mejores asientos en tu cafetería favorita son aquellos cercanos a las tomas de corriente.

25. Eres un pensador lógico con ideas sobre cómo corregir los problemas y la situación en general.

26. Hablando de la resolución de problemas, ¿has revisado si hay una aplicación para eso? Tal haz has comenzado a crear un modelo de negocio y la arquitectura del software para ver si es factible.

27. Eres una persona que le gusta la gente. No tienes ningún problema al comunicarte.

28. Normalmente citas a Steve Jobs para evitar que te sientas destruido.

29. Vendiste cosas cuando eras niño como en un puesto de limonada. Cuando había ventas en la clase, tal vez eras uno de los mejores vendedores.

30. Recibes más alertas de las personas que te siguen en Twitter que de tus amigos en tu libreta de direcciones.

31. Te gusta iniciar todo, es decir, no te rindes en un proyecto hasta que se complete.

32. No importa lo que hagas diariamente, siempre piensas en términos de retorno de inversión.

33. Tu código de vestimenta es casual y tu traje sólo está acumulando polvo. Prefieres usar camisetas y jeans todos los días.

34. No eres muy realista. Como inventor e innovador, tienes que ser de esta manera.

35. Piensas fuera de la caja, si no, ¿cuál sería el cambio?

36. Eres una persona encantadora y carismática.

37. Las reglas no aplican a ti. No hablamos de que rompas la ley, en lugar de esto crees en la eficiencia y haces una excepción para que las cosas funcionen bien.

38. Te das cuenta de que no puedes hacerlo todo solo. Tienes una idea y puedes promoverla, pero también sabes que no eres muy habilidoso en cada cosa al tener un negocio.

39. Eres dogmático, es otra de las razones por las que te despiden mucho.

40. Eres impredecible. Como emprendedor sabes lo rápido que las cosas pueden cambiar. Lo bueno es que estás preparado y dispuesto a hacer ajustes.

41. Disfrutas estar en un grupo, no te convence estar solo. Probablemente tienes más energía cuando trabajas con grupos o más de cuatro personas.

42. Eres determinado, haces lo imposible posible.

43. Tienes el apoyo de tus amigos y familia. Estas son las personas que te entienden. Y estarán ahí para apoyarte todo el camino.

44. Es normal que tomes siestas debajo de tu escritorio para reponer el sueño que has perdido. Después de todo, tener ocho horas de sueño entre las 10 p.m. y las 6 a.m. es anticuado.

45. Has hecho tu estudio de mercado. Sabes que no sólo porque tengas un idea increíble quiera decir que es rentable. Pero ya has investigado si los clientes te comprarán algo.

46. Te rodeas de personas de calidad, no de aquellas que hablarán mal de ti.

47. Estás presente. Tener la habilidad de crear algo de la nada define a un tipo de persona loca-genio. Recuerda, la gente creyó que Einstein estaba loco antes de que probara la teoría de la relatividad.

48. ¿Alguna vez les pides a tu familia, amigos o a esa persona especial que te manden invitaciones para que puedas platicar por cinco minutos?

49. Crees que tu tiempo vale más que el dinero.

50. En la despotricada más reciente sobre el crecimiento del hacking, tu pareja entendió totalmente de qué estabas hablando.

Aunque no tengas ahora mismo todas estas características, probablemente desarrollarás más con el tiempo. Después de todo, ser un emprendedor es un estilo de vida, no un trabajo o hobby.