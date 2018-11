Seis tips que tienes que hacer para enfocarte en lo importante

FOTOS | Si eres como la mayoría de los emprendedores, iniciaste un negocio porque no querías trabajar para nadie más. Pero en algún punto, la realidad te alcanzó. Tu nuevo jefe te hace trabajar todo el día y pronto descubres que eres aún peor que tu jefe pasado.

¿Pero y cómo consiguen los emprendedores tener un mejor balance vida-trabajo y aun así alcanzar sus metas? En una sola palabra: enfocándose.

Steve Jobs decía que el enfoque no es decidir qué hacer, sino qué no hacer. Las personas suelen concordar en que estrechar el propio enfoque puede ser muy útil, pero pocos saben hacerlo. Esto se debe a que muchas veces no están claros sobre cómo enfocarse en un nivel práctico.

Te compartimos seis pasos que te ayudarán a enfocarte estratégicamente en lo que es más crítico para tu negocio. También te ayudará a lograr más y trabajar menos.