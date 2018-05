Seis preguntas que debes hacerte antes de empezar un negocio

- / -

FOTO 3 | 3. ¿Cómo manejas contratiempos? Cuando estás sonriendo, toda la compañía sonríe contigo. En su libro “Resonant Leadership: Renewing Yourself and Connecting With Others Through Mindfulness, Hope, and Compassion”, Richard Boyatzis y Annie McKee explican que las emociones son contagiosas: “la moral sube y baja con el humor del líder.” Consecuentemente, las personas que sucumben a mal humor o depresión podrían afectar fatalmente sus propias compañías. Debido a que algunas personas tienen una idea inflada de su capacidad de recuperación, Mayer sugiere hacerte una evaluación de referencia a ti mismo — pregúntale a personas que te conocen bien, cómo manejas la adversidad. (Foto: Pixabay)