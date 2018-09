Seis pasos para mejorar los ratios de rentabilidad de tu negocio

- / -

FOTO 3 | 3. Reducir los costes "Cuando no se obtienen las cifras de crecimiento que se esperan, incrementa entonces la presión por reducir los costes, si bien, lo ideal, es mantenerlos a raya de forma continua, es decir, gestionar de una manera eficiente. Una solución puede ser recortar los costes en aquellas operaciones que aporten menos valor a la organización y, en todo caso, siempre que la reducción aporte una mejora, limitando los gastos ya sean fijos o variables, directos o indirectos (producción, mantenimiento, energía, consumibles, materias primas, comerciales, etc.). Hay que prestar especial atención a la reducción de los costes ocultos, aquellos que son difíciles de detectar (falta de productividad, pérdida de calidad, alta rotación de personal, absentismo laboral, etc.). En todo caso, teniendo en cuenta que la rentabilidad se obtiene tras comparar el resultado obtenido y el coste de los medios empleados para lograrlo, es obvio que, a menos gastos, mayor rentabilidad".