Seis lugares del mundo que te pagan por vivir en ellos

FOTO 5 | New Haven, Connecticut (EEUU) New Haven no es precisamente un lugar pequeño y remoto: se trata de la tercera ciudad más grande de Connecticut, y cuenta con una población de alrededor de 124.000 habitantes. Allí se encuentra la prestigiosa Universidad de Yale, y allí también te ayudan con hasta 10.000 dólares para comprar tu casa a condición de que vivas durante cinco años en ella. A eso puedes añadirle otros 30.000 para hacerla más eficiente energéticamente, y 40.000 en valor de matrículas en las universidades públicas de la zona. El único requisito es que tus ingresos no superen el 120% de los de la familia media de New Haven, y claro, conseguir un permiso de residencia en el país.