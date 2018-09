- / -

Oana Toiu Oana, una ex secretaria de Estado en el Ministerio de Trabajo de Rumania, aplica su pasión por la innovación social para buscar soluciones a algunos de los grandes problemas del mundo. Es fundadora y gerente general de Soluciones de Innovación Social, que ofrece capacitación y asesoría en innovación social y emprendimientos. Antes de eso, lideró el equipo que creó Mesteshukar BuitQ, una empresa social centrada en la artesanía y las habilidades tradicionales de los gitanos. La organización promueve no solo el patrimonio cultural y los conocimientos ancestrales de la población gitana, sino que también busca combatir los prejuicios y la discriminación. También forma parte de la Junta Directiva de The Entrepreneurship Academy, donde los estudiantes trabajan en equipos, aprendiendo sobre negocios mediante el funcionamiento de empresas reales bajo la dirección de un "coach de equipo".