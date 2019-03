Seis imágenes que muestran la suite de hotel más cara del mundo: La noche cuesta US$ 100.000 

A tan solo días de terminar su remodelación valorada en US$ 690 millones (€ 608 millones), el Palms Casino Resort en Las Vegas a presentado lo más impresionante de esta remodelación hasta el momento, la ultra exclusiva “Empathy Suite”, diseñada en colaboración con el renombrado artista británico Damien Hirst.

La nueva suite fue inaugurada el 1 de marzo y según el portal Mega Ricos , se convirtió instantáneamente en la suite de hotel más cara de los Estados Unidos. Y según un portavoz del resort, podría también ser la suite de hotel más cara del mundo.

Hasta ahora, la suite penthouse en el Mark Hotel en el Upper East Side de la ciudad de Nueva York tenía el título de la más cara del país, con el precio de US$ 75.000 (€ 66.000) por noche.

La Empathy Suite en el Palms Casino la supera por US$ 25.000, es decir US$ 100.000 por noche. ¡Y hay más! Para reservar la exclusiva suite de dos pisos y 837 metros cuadrados [9.000 pies2], se requiere una estadía mínima de dos noches, lo que hace que el precio suba a US$ 200.000 como mínimo (o gastar US$ 1 millón en las mesas del casino).

La suite también cuenta con una bar de 13 asientos. Colgando sobre el bar está uno de los trabajos del artista británico llamado: “Here for a Good Time, Not A Long Time”, y dos vitrinas de vidrio, que contienen un enorme esqueleto de un pez Marlin y de otro Marlin taxidermado.

También cuenta con un enorme salón donde podrás entretener hasta 52 personas.

La suite incluye servicios extras como, un mayordomo las 24 horas, un auto con chofer, un tour privado de arte, acceso VIP a lugares de entretenimiento y un crédito de US$ 10.000 dentro del Palms resort.

A modo de comparación, el precio por una noche en la “Royal Suite Penthouse” en el “Hotel President Wilson” en Ginebra comienza en US$ 80.000. El “Grant Penthouse Suite” en “The Mark” en la ciudad de Nueva York, donde Meghan Markle, la duquesa de Sussex, tuvo su baby shower, cuesta US$ 75.000 por noche.

La Empathy Suite cuenta con dos dormitorios principales, cada uno con una sala de masajes y una sala de relajación salífera anexa, un jacuzzi - estilo piscina infinita - con vista al Strip de Las Vegas.

Pero lo que más destaca dentro de la suite es el arte. Damien Hirst creó seis exclusivas piezas de arte en colaboración con la firma de arquitectura Bentel & Bentel, y diseñó también otros aspectos de la opulenta suite, incluyendo los muebles, las alfombras y un gran gabinete cubierto con diamantes.

La Empathy Suite se une a otras cinco “Sky Villas” rediseñadas, que sus precios van desde US$ 25.000 a US$ 50.000 por noche.

El Palms Casino Resort está a punto de completar la remodelación más grande en la historia de un resort de Las Vegas, que dará como resultado a nuevos restaurantes y bares, así como una piscina con una estatua, como su pieza central, de metros (65 pies) diseñada también por el renombrado artista británico.