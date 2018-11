- / -

FOTO 5 | 5. Negocios de catering móvil Los camiones de catering móvil son similares a los camiones de comida, pero éstos son contratados para eventos en específico. El cliente elige la comida del menú del catering, y el camión la sirve en el evento. Las diferencias entre los camiones de comida y los de catering está en la manera de hacer negocio. Una ventaja en particular del negocio de catering es que no arriesgas mucho inventario ya que cocinas y llevas comida según lo ordenaron para la fiesta. También tienes un destino en específico, así que no tienes que preocuparte por la ubicación.