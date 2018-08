Seis ideas para aumentar tus ingresos sin recurrir a los descuentos

- / -

FOTO 4 | #4. Da seguimiento a clientes potenciales. Puede sonar obvio pero esta parte es en la que muchos emprendedores fallan y pierden la oportunidad de cerrar más ventas.

Evita que tu posible cliente se sienta decepcionado, por tu aparente falta de interés y crea tu propia metodología de seguimiento, anota en tu calendario o CRM cada cuanto tiempo los llamarás o enviarás un mail.

El seguimiento no se termina hasta que te dan un “no” o cuando tras repetidas comunicaciones no obtienes respuesta.

Hacer seguimiento no tiene que ser algo pesado que te haga ver insistente. Un mail recordando que estás a su disposición o preguntando cómo ha avanzado respecto a la situación por la que te contactó en un inicio y si ya encontró una solución, te permitirá seguir presente en su mente y además le dará un golpe de realidad, porque cada día que pasa sin decidirse es un día que no resuelve su situación. (Foto: Difusión)