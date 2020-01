FOTOS | El 1% más rico del mundo tiene más del doble de la riqueza total conjunta del resto de la humanidad, según Oxfam, que ha pedido a los Gobiernos que adopten “políticas que rompan la desigualdad”.

En un informe publicado antes de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, la organización benéfica con sede en el Reino Unido dijo que los Gobiernos están gravando con impuestos más bajos de lo debido a individuos ricos y corporaciones de “forma masiva” y subfinanciando los servicios públicos.

El informe Time to Care (hora de preocuparse) también destacó las disparidades económicas basadas en el género, diciendo que las mujeres y las niñas cargaban con una responsabilidad desproporcionada en los trabajos de cuidados y con menos oportunidades económicas. “La desigualdad económica está fuera de control” y 2,153 multimillonarios tenían más riqueza que 4,600 millones de individuos en el 2019, señaló.

“Nuestras economías rotas están llenando los bolsillos de multimillonarios y grandes empresas a expensas de hombres y mujeres medios”, dijo el responsable ejecutivo de Oxfam India, Amitabh Behar. “No es de extrañar que la gente empiece a cuestionarse si los multimillonarios deberían existir”.

Fortunas de multimillonarios

Las tres personas más ricas del mundo acumularon un total de US$ 231,000 millones en los diez últimos años, según datos compilados por Bloomberg. El responsable ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, la quinta persona más rica del mundo, registró el mayor incremento el año pasado, con una ganancia neta de alrededor de US$ 6,000 millones. El líder ejecutivo de Amazon.com Inc, Jeff Bezos, sigue ocupando el primer puesto con un patrimonio neto de US$ 116,000 millones.

La riqueza total de los 20 principales multimillonarios se ha duplicado desde los US$ 672,000 millones en el 2012 a US$ 1,397 millones, según Bloomberg Wealth.

Una persona que hubiese ahorrado US$ 10,000 al día desde la construcción de las pirámides de Egipto todavía tendría solo una quinta parte de la media de las cinco mayores fortunas del mundo, dijo Oxfam.

Los detractores de Oxfam dicen que estos titulares sobre desigualdad engañosos y mantienen que exageran drásticamente la escala del problema. La organización ha defendido reiteradamente su análisis y rechaza tales acusaciones.

Las estadísticas anuales de la organización se basan en el informe Global Wealth, de Credit Suisse, cuyos datos no son sólidos, según Oxfam, e incluso puede subestimar el alcance de la disparidad en la riqueza.

Pobreza extrema

Citando un análisis del Banco Mundial, Oxfam dijo que reducir la desigualdad tiene un mayor efecto en la reducción de la pobreza extrema que el crecimiento económico. Ese análisis “muestra que si los países redujeran la desigualdad de ingresos en un 1% anual, 100 millones menos de personas vivirían en la pobreza extrema para el 2030”, dijo.

Las cifras del banco, con sede en Washington, muestra que la pobreza extrema ha disminuido drásticamente en los últimos veinte años. Muestran que la cantidad de personas que viven con menos de US$ 1.90 al día disminuyó en 1,100 millones desde 1990.

Sin embargo, el Banco Mundial advierte que la reducción de la pobreza se ha ralentizado o incluso revertido en algunos países. 736 millones de personas todavía vivían en la pobreza extrema en el 2015, más de la mitad de las cuales se encuentran en África subsahariana.