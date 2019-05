Los seis errores frecuentes que comenten los jóvenes en una entrevista de trabajo

- / -

FOTO 3 | 3. No saber escuchar: Muchas veces los nervios pueden jugar una mala pasada frente a los reclutadores. Es muy importante estar atentos a lo que se está preguntando, no se debe responder algo que no se ha preguntado, porque puede ser un punto en contra durante el proceso de selección. Lo ideal es siempre dar respuestas acertadas y concretas. (Foto: Freepik)