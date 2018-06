Las seis cosas que aprendí del emprendimiento en una obra de teatro

- / -

FOTO 2 | 2. UN DÍA A LA VEZ. El arte, quizás, sea no pensar en el camino que aún queda por recorrer. No detenerte a ver todo lo que hay en el horizonte, sino que resolver únicamente el ensayo del día de hoy. Nada más. De nada sirve agobiarte por comenzar a montar la siguiente escena si no has terminado la que estás trabajando. Claro, es importante planear y tener presente qué es lo que viene, pero sin obsesionarte.



Resuelve todo lo que tengas que hacer en el presente y no permitas que las incógnitas del futuro te quiten la calma. El camino es demasiado largo como para gastar energía en cosas que hoy no tienen solución. (Foto: Pixabay)