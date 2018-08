Seis consejos de negocios inagotables de Ford, Rockefeller y más

- / -

FOTO 2 | Benjamin Franklin “[Yo] retuve solo el hábito de expresarme en términos de modesta desconfianza, nunca uso, cuando avanzo en cualquier cosa que pueda ser discutida, las palabras "sin duda", "indudablemente" o cualquier otra que da el aire de optimismo a una opinión; sino más bien digo: 'Concedo o aprendo que una cosa sea tal y tal'; "Me parece a mí", o "debería pensarlo así y así, por tal o cual motivo"; o 'Imagino que es así'; o 'es así, si no estoy equivocado'. Este hábito, creo, ha sido de gran ventaja para mí “. — Benjamin Frankling en su autobiografía escrita en 1789. Benjamin Franklin fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos y autor del libro The Way to Wealth, pero también fue un inventor reconocido y el mundo lo conoce como el padre de la electricidad. Él atribuye gran parte de su éxito al hecho de haber sido un lector voraz, tan hambriento de conocimiento que constantemente se desvelaba con nuevos libros. También amaba debatir por lo que adoptó el hábito de nunca usar términos absolutos a menos que estuviera hablando de algo de lo que estuviera completamente seguro y en cambio usaba frases como “me parece que…”, “yo pensaría que…”, “me imagino…” y “si no me equivoco”. Franklin decía que hablar de este modo era sumamente importante ya que si hablabas con determinación y estabas equivocado, los demás no te corregirían, lo que significaba que no iban a aprender nada. Esta intención en el lenguaje es vital para cualquier figura de importancia en los negocios, especialmente en juntas, acuerdos y entrevistas. Hablar con cuidado y precaución es un signo de inteligencia ya que muy pocas cosas en la vida son totalmente ciertas. (Foto: Wikipedia)