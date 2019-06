Seis claves que se debe conocer antes de estudiar en el extranjero. 

FOTOS | Sin embargo, tras ese momento de arrojo y determinación, suele llegar una breve etapa de duda cuando el entusiasmo por conocer un nuevo entorno sociocultural se mezcla con la incertidumbre de qué encontrarás en ese viaje que promete cambiar por completo tus expectativas laborales y de vida, según El país.

No te preocupes. Esta sensación es de lo más normal pues, en efecto, enfrentarás obstáculos que quizá no has considerado, así que más vale estar alerta. Los expertos de Live & Learn, división educativa de Mundo Joven, agencia con casi 25 años de experiencia en el diseño de viajes de estudio al extranjero, nos presentan los puntos esenciales a considerar antes de lanzarte a esta gran aventura:

1. Seguro médico. Sufrir un accidente en un país ajeno y enfrentar un sistema de salud que desconoces por completo es sólo el inicio de una auténtica pesadilla, una que puedes prevenir. “Con menos de cinco dólares al día puedes protegerte con coberturas médicas que te permitirán atenderte desde una gripe hasta cirugías de emergencia”, comparten desde Mundo Joven.

Considera que algunos seguros incluyen también otro tipo de protecciones que casi nunca nos pasan por la mente, como traslado de algún familiar en caso de hospitalización, desplazamiento sanitario del enfermo o repatriación. Un tip más: ¿tomas un medicamento de manera habitual? Asegúrate de que lo puedes conseguir en el país que será tu nuevo hogar o si existe con otro nombre.

2. Idioma. Si crees que reflexionar sobre esto es una obviedad, estás muy equivocado. El modelo educativo de Islandia, por ejemplo, es uno de los más reconocidos del mundo pero aprender islandés es una misión casi imposible para los no escandinavos. Tan es así que las universidades de aquel país implementan cursos online especializados en facilitar el estudio de su idioma. “Analiza fríamente qué idioma podría resultarte más fácil de aprender y, lo más importante, cuál es el que más frutos traerá a tu desempeño profesional”, recomiendan.

3. Vivienda. Los tipos de alojamiento más comunes son: hospedaje con familias, las residencias de estudiantes y las casas compartidas, estas últimas son las más recomendables si la estancia va a ser larga y si se busca alcanzar un nivel de madurez más alto, ya que todos los gastos van por cuenta del estudiante. Por otro lado, el hospedaje con familias es perfecto para practicar tu nuevo idioma y utilizarlo en situaciones reales. Como ves, resulta muy importante que definas antes de partir el tipo de alojamiento que más se adapte a tus objetivos de aprendizaje y a tus posibilidades económicas.

4. Alimentación. Uno de los puntos cruciales cuando analizas al país en el que estudiarás. “Imagina que encontraste el máster en negocios internacionales perfecto en China, pero no eres amante de la cocina exótica, por lo tanto, la podrías pasar terrible probando el lagarto seco o los caballitos de mar”, ejemplifican en Mundo Joven, agencia educativa con presencia en México, Guatemala, Argentina y Colombia. La gastronomía es capital para que tu experiencia sea un deleite en todos los sentidos. Importante: ¿Tienes alergia a algún tipo de alimento? ¿Estás seguro?

5. Sistema bancario. Pregunta en tu banco si tus tarjetas de crédito y débito serán utilizables en el país al que piensas viajar. “También es conveniente tener en cuenta las proyecciones en el tipo de cambio y todas la variantes alrededor de manejar dinero en el extranjero: tarifas de envío, comisiones, cajeros u otros puntos de retiro de efectivo… En el caso de los jóvenes que piensan estudiar y trabajar, lo mejor es que abran una cuenta corriente en el país de su estadía”, sugieren los asesores de Live & Learn, división especializada en viajes estudiantiles de Mundo Joven.

6. Modelo educativo. ¿Ya preguntaste si esos estudios que tomarás en el extranjero serán válidos al regresar a casa? Aunque parezca obvia, de acuerdo con los especialistas de Mundo Joven, esta situación representa uno de los errores más comunes entre los estudiantes viajeros: “Es importante que te acerques a expertos en movilidad educativa para que te orienten correctamente sobre los programas de estudio y su validación internacional”.

La adaptación a una nueva forma de concebir la educación y sus procesos no será tan sencilla, así que lo ideal es no quedarse con ninguna duda: ¿Cuál es nivel de formación del profesorado? ¿Aspiro a una doble titulación? ¿Las tareas para realizar en casa son excesivas? ¿Cuál es el número de lecciones por semana? Este último punto puede es determinante para saber cuánto tiempo podrás dedicar a conocer la cultura del lugar fuera de las aulas. “¿Y qué opciones te ofrecen en caso de que quieras trabajar y estudiar al mismo tiempo? Estar bien informado te ayudará a elegir el programa que más se adapta a tus necesidades”, concluyen desde Mundo Joven.