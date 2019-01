Seis alternativas para financiar tu emprendimiento

- / -

NEGOCIACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.- El factoring es una herramienta de financiamiento que les permite a las empresas vender sus facturas a una entidad financiera o Fintech y así cobrarlas de manera instantánea. Si una empresa no desea esperar 30, 60 o hasta 90 días para cobrar puede hacerlo de manera inmediata y mejorar su liquidez. Esta modalidad no es deuda, no es equity, ni préstamos, es hacer efectivo las cuentas por cobrar de los emprendedores. Esta negociación es completamente formal y válida en nuestro país.