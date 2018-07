Santiago Roncagliolo: Las empresas creativas hacen que la gente piense y vote mejor

- / -

Foto 6 | No me planteo muchas diferencias entre el periodismo y la literatura. En ese sentido, yo cuento historias, soy un narrador. Cuando puedo, son reales, cuando no, son ficción. Mi trabajo principal es contar historias para que lectores o espectadores puedan ponerse en los zapatos de personas o personajes diferentes y así ampliar su horizonte. Para que tengas más vida que lo que la vida les ofrece. Es lo que más me fascina de mi trabajo porque al fin y al cabo yo también vivo más vida de la que viviría en cualquier otro oficio. (Foto: Diana Chávez)