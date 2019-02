San Valentín: estas son las 8 parejas más adineradas del mundo

FOTOS | Muchas parejas no solo comparten el mismo hogar y amor, sino que en conjunto tienen gran influencia y poder. En ocasión del Día de San Valentín , es oportuno hacer un repaso a la lista de las ocho parejas más adineradas del mundo, de acuerdo con un ránking de la revista Forbes .

La lista de San Valentín la encabezan, por cuarta vez consecutiva, Bill y Melinda Gates, que poseen US$ 86,000 millones y están casados desde hace 24 años. Ellos han decidido no heredar toda su fortuna a sus descendientes, sino destinarla a la Fundación Bill y Melinda Gates, de corte filantrópico.

Warren y Astrid Buffett se casaron en el 2006 y se encuentran en el segundo lugar de la lista, al contar con US$ 75,600 millones. El magnate de 86 años es el mayor accionista de Berkshire Hathaway, que es dueña total o parcial de Coca-Cola, American Express, General Electric, Johnson Johnson, Wal-Mart, Heinz y The Washington Post.

Aunque ya anunciaron su inminente divorcio, Jeff y Mackenzie Bezos siguen casados. Juntos poseen US$ 72,800 millones.

Amancio y Flora Ortega cuentan con una fortuna de US$ 71,300 millones. Se conocieron en los años 80, cuando Flora trabajaba en el departamento de corte en una de las fábricas de Sabón, en España.

Les siguen, en el quinto lugar, Mark y Priscilla Zuckerberg, quienes tienen una fortuna de US$ 56.000 millones. El fundador de Facebook y la pediatra, que se casaron en 2012 y tienen dos hijas.

Evan y Miranda Spiegel poseen US$ 3,440 millones. El CEO de Snapchat posee US$ 3,400 millones, mientras la modelo y exángel de Victoria’s Secret cuenta conh US$ 45 millones.

Beyoncé y Jay-Z son una pareja de famosos cantantes con tres hijos y una fortuna de unos US$ 1,160 millones. Se casaron en el 2008 y la base de su fortuna se encuentra en sus producciones musicales, conciertos y negocios en el mundo de tecnológico, entre otros.

Finalmente, Ivanka Trump, y su esposo Jared Kushner tienen una fortuna de US$ 207 millones. La hija del presidente de los Estados Unidos se casó hace nueve años con el dueño de su propio imperio de bienes raíces.