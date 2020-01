La lista de las películas más taquilleras en Norteamérica en el 2020 comenzó donde se quedó el año pasado: con “Star Wars: Rise of Skywalker” todavía en la cima.

Con US$ 33.7 millones acumulados en su tercera semana de estreno en los cines de Estados Unidos y Canadá, “Rise of Skywalker" (US$ 918.8 millones) se está acercando a la marca mundial de los US$ 1,000 millones.

Si bien parece poco probable que el filme iguale a otros estrenos de la serie, “Rise of Skywalker” podría ser la séptima película de Disney en alcanzar US$ 1,000 millones en 2019.

“Frozen 2”, otro de los grandes éxitos de Disney, alcanzó el domingo US$ 1,330 millones, por lo que es la película más taquillera jamás dirigida por una mujer. Jennifer Lee, quien codirigió las dos películas de “Frozen” con Chris Buck y ahora dirige Disney Animation, supera su propio récord con la primera “Frozen” (US$ 1,280 millones).

“Frozen 2” también figura como la película animada de mayor ingreso, sin contar al “Rey León” el año pasado y sus US$ 1,660 millones.

A continuación, una lista de la venta de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá según Comscore. Donde está disponible, también se incluyen las cifras internacionales más recientes.

1. "Star Wars: Rise of Skywalker”, US$ 33.7 millones. (US$ 50.5 millones en taquilla internacional).

2. "Jumanji: The Next Level”, US$ 26.5 millones (US$ 42.4 millones en taquilla internacional).

3. "Little Women”, US$ 13.6 millones (US$ 9.5 millones en taquilla internacional).

4. "The Grudge”, US$ 11.3 millones (US$ 5.8 millones en taquilla internacional).

5. "Frozen 2”, US$ 11.3 millones (US$ 42.4 millones en taquilla internacional).

6. "Spies in Disguise”, US$ 10.1 millones (US$ 15.8 millones en taquilla internacional).

7. "Knives Out”, US$ 9 millones (US$ 8.8 millones en taquilla internacional).

8. "Uncut Gems”, US$ 7.8 millones.

9. "Bombshell”, US$ 4.1 millones.

10. "Cats”, US$ 2.6 millones (US$ 4.3 millones en taquilla internacional).