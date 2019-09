5/6

Jueves 19. El pleno del Congreso aprobó modificar los años de vigencia de la Ley de Promoción Agraria hasta el 2031. Uno de los cambios radica en que los trabajadores agrarios tendrán derecho a recibir una remuneración mínima vital diaria no menor a S/ 39,19 siempre que no laboren más de cuatro horas diarias en promedio; además, esta no podrá ser menor al sueldo mínimo. Antes, este monto ascendía a S/16. En tanto, la CTS para estos trabajadores deberá ser equivalente al 9.72% de la remuneración básica; mientras las gratificaciones, al 16.66% de la misma (Foto: El Comercio).