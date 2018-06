Resumen semanal: Gobierno evalúa si Perú continúa como sede del Dakar y Sunat accederá al secreto bancario

- / -

Martes 19. Gobierno de Vizcarra evalúa si Perú continúa siendo sede o no del Dakar 2019. De acuerdo a una investigación de Gestión.pe la decisión se toma, dado que el análisis económico preliminar resultaría negativo, ya que no solo implica el pago de US$ 6 millones a Amaury Sport Organisation (ASO), empresa organizadora del rally, sino otros desembolsos adicionales, cuyo monto podría llegar a los US$ 25 millones. (Foto: USI)