¿Eres más resistente que los demás? Cinco preguntas que lo demuestran

FOTO 3 | Cuando estás atravesando un momento difícil, ¿sabes que no es permanente?

En el campo de la psicología, la "permanencia" es cuando crees que los sentimientos negativos relacionados con un evento son permanentes. No es una sensación poco común después de experimentar algo perturbador, como perder tu trabajo o un ser querido. Sheryl Sandberg había dicho que después de la muerte de su marido, "no importaba lo que hiciera, parecía que el dolor aplastante siempre estaría allí".

Las personas resilientes aceptan sus sentimientos pero son conscientes de que no durarán. Esta comprensión es una parte clave del proceso de recuperación tras sucesos traumáticos y decepciones. (Foto: Pixabay)