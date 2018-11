Renta de ataúdes y otros 7 originales negocios de alquiler

- / -

FOTOS | 1. Bolsos y joyas de diseñador. Hecho famosa por Jennifer Hudson en la película Sex in the City en 2008, Bag Borrow or Steal tomó artículos costosos como bolsos de diseñador y joyería y permitió a personas de ingresos medios vestirse como los ricos y famosos. En lugar de operar como un servicio de suscripción como Netflix, los clientes pueden elegir los productos que quieran y pagar un precio que incluye gastos de envío y un seguro por daños para rentarlos durante un mes. Los precios van desde los 35 dólares por alquilar unos aretes de diseñador de US$275, y el sitio también permite vender y comprar bolsos de diseñador de segunda mano.